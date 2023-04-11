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На Камчатке произошёл сильнейший за 60 лет пеплопад

Посёлок Ключи на Камчатке во время пеплопада

В результате извержения вулкана Шивелуч на Камчатке произошёл сильнейший за 60 лет пеплопад, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В ближайшем к вулкану посёлке Ключи выпало 8,5 сантиметра пепла – в последний раз такие значения фиксировали в 1964 году. Рядом с посёлком высота выпавшего пепла превысила десять сантиметров.

Также пеплопады прошли в посёлках Майское и Козыревск. Там на несколько часов отключалось электричество, больницы перевели на круглосуточный режим, школы – в дистанционный формат. Из крана течёт вода с примесью пепла, в воздухе отмечается запах гари и серы. Местным жителям не рекомендуют выходить на улицу. В район выехали водовозы, спасатели и учёные. Последние публикуют фото пепловиков и пепловых ангелов.

Очистка посёлков от пепла при помощи пожарной техники начнётся завтра, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По данным профильных ведомств, Шивелуч выбросил пепел на высоту в 20 километров – размер сформировавшегося пеплового облака составил 400 на 270 километров. Вулканологи предупредили, что облако может накрыть ещё несколько населённых пунктов, в том числе региональный центр Петропавловск-Камчатский. Также учёные не исключат повторных выбросов пепла.

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