На Камчатке пропал пассажирский самолёт Ан-26

Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.



По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа, сказали агентству в региональном управлении МЧС.

Источник "Интерфакса" предположил, что самолёт мог упасть в Охотское море при заходе на посадку над заливом Шелехова, либо разбиться вблизи угольного разреза у посёлка Палана. Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.

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