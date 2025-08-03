На Камчатке впервые начал извергаться вулкан Крашенинникова

Учёные зафиксировали первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук.

Извержение началось 2 августа в 16:50 (по местному времени — 3 августа, 04:50) с выбросами пепла на высоту до четырёх километров. В KVERT отметили, что ранее извержение вулкана фиксировалось лишь в 1463 году.

В Кроноцком заповеднике уточнили, что шлейф пепла достигает пяти-шести километров, часть территории уже покрыта пеплом. При этом населенные пункты не пострадали — шлейф проходит вдали от жилых районов, выпадений пепла в поселках не зафиксировано, сообщили в МЧС Камчатского края.

Извержение произошло вскоре после сильнейшего для региона землетрясения с магнитудой 8,8, эпицентр которого находился в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. 30 июля именно это землетрясение стало самым мощным на Камчатке с 1952 года.

Вулкан Крашенинникова, относящийся к Восточному вулканическому поясу, расположен примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота вулкана — 1856 метров. Он назван в честь одного из первых исследователей Камчатки, Степана Крашенинникова.