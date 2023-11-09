У Японии появился новый остров из-за извержения вулкана

Из-за извержения подводного вулкана у Японии появился новый остров, пишет The Guardian.

Остров, площадью около ста квадратных метров, возник недалеко от японского острова Ивото, который тоже имеет вулканическое происхождение и увеличивается примерно на метр в год.

По словам исследователя землетрясений в Токийском университете Фукаси Маэно, новый остров может как увеличиться в размерах, так и исчезнуть. Острова, которые трижды появлялись на этом участке в двадцатом веке, были разрушены волнами. Тем не менее, если вулкан продолжит извергаться, застывшие потоки лавы могут образовать более твёрдую и прочную поверхность.

Япония не только приобретает, но и теряет острова. В 2018 году выяснилось, что необитаемый остров Эсанбэ Ханакита Кодзима скрылся под водой. Это заметили только благодаря японскому писателю, описывающему "скрытые" острова.

По последним данным, опубликованным в феврале 2023 года, Япония состоит из более чем 14 тысяч островов. Тогда японские географы заявили, что с помощью современных технологий обнаружили в составе Японии на 7 273 острова больше, чем было известно ранее.