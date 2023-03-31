На Камчатке журналиста оштрафовали на ₽200 тысяч по статье о дискредитации

На Камчатке суд признал журналиста и главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова виновным по статье о дискредитации российской армии из-за его пацифистской позиции. Ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и запретили на два года пользоваться интернетом. Об этом Сибирь.Реалии рассказал сам Ефимов. Ранее его дважды штрафовали по этой же статье за публикации в соцсетях.
Ефимов считает дело политически ангажированным . Заявления на политика написали глава регионального отделения "Справедливой России" Дмитрий Бобровских и медиамеджер Максим Артемьев.
Политический заказ, по словам Ефимова, связан с его заявлениями о неприемлемости "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине). Следствие пыталось обосновать обвинение на шести постах в аккаунте Ефимова в фейсбуке. Из трех проведенных экспертиз, две не нашли никаких признаков так называемой дискредитации Вооруженных сил.
Следствие продолжалось год, судебный процесс – пять месяцев. Ефимов уверен, что решение по его делу было принято давно. Он намерен обжаловать его.
- Уголовное дело против Владимира Ефимова возбудили в мае 2022 года. Материалы на него собирали МВД и ФСБ. У активиста провели обыск, изъяли ноутбук, два системных блока, пять мобильных телефонов, сим-карты, накопители информации и другие предметы.
- Преследовать Ефимова начали в конце марта. 23 числа его задержали по обвинению в демонстрации нацистской символики. Сам политик сообщил коллегам, что не публиковал никаких символов нацизма. Тогда его продержали в изоляторе трое суток.
- Ефимов долгое время работал главным редактором телекомпании ТВК, а сейчас является главой регионального отделения партии "Яблоко".
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