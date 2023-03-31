На Камчатке журналиста оштрафовали на ₽200 тысяч по статье о дискредитации

На Камчатке суд признал журналиста и главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова виновным по статье о дискредитации российской армии из-за его пацифистской позиции. Ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и запретили на два года пользоваться интернетом. Об этом Сибирь.Реалии рассказал сам Ефимов. Ранее его дважды штрафовали по этой же статье за публикации в соцсетях.

Ефимов считает дело политически ангажированным . Заявления на политика написали глава регионального отделения "Справедливой России" Дмитрий Бобровских и медиамеджер Максим Артемьев.

Политический заказ, по словам Ефимова, связан с его заявлениями о неприемлемости "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине). Следствие пыталось обосновать обвинение на шести постах в аккаунте Ефимова в фейсбуке. Из трех проведенных экспертиз, две не нашли никаких признаков так называемой дискредитации Вооруженных сил.

Следствие продолжалось год, судебный процесс – пять месяцев. Ефимов уверен, что решение по его делу было принято давно. Он намерен обжаловать его.