На канале Собчак опубликован фильм Сокурова, прокат которого запрещён

На ютьюб-канале журналистки Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" в воскресенье был опубликован фильм режиссёра Александра Сокурова "Сказка", котому ранее министерство культуры отказало в прокатном удостоверении.
Как написала Собчак в своём телеграм-канале, её издание "Осторожно, медиа" 19 ноября устроило в Москве закрытый показ фильма "Сказка" и дискуссию о фильме. Обсуждение фильма с участием самого Сокурова также опубликовано на ютьюб-канале Собчак, в нём принимают участие Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Юрий Сапрыкин, режиссёр Андрей Смирнов, бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова, режиссёр и супруг Собчак Константин Богомолов и другие.
Главные герои фильма — Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения этих персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей. По словам Муратова, в фильме показали "подсознание диктаторов", у которых нет "никакого раскаяния" из-за смертей погибших по их вине людей. Не говоря прямым текстом о современной России, Муратов сказал: "Когда сильная власть заставляет власть за неё умирать, она не позволяет стране стать любимой".
"Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определённые законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно", — пишет Собчак в своём телеграм-канале.
- 13 октября стало известно, что Министерство культуры России запретило показ фильма Александра Сокурова "Сказка" на международном фестивале КАРО.Арт. Причина снятия с показа неизвестна. Сокуров предположил, что власти также установят негласный запрет на показ его более ранних фильмов. На следующий день стало известно об отказе фильму в прокатном удостоверении. Режиссёр назвал это "очередным этапом цензуры".
- Александр Сокуров, в особенности в последние годы, выступает с критикой российских властей. В декабре 2021 года во время встречи Совета по правам человека у Сокурова произошёл конфликт с президентом Владимиром Путиным. Режиссёр в своем выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы возможного отделения регионов Северного Кавказа от России. Путин, знакомый с Сокуровым с 1990-х годов, в ответ выразил резкое несогласие с режиссёром. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчён тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссёр. Позднее Сокуров извинился за спор с президентом и рассказал об угрозах, которые ему поступали. Александр Сокуров по-прежнему входит в состав Совета по правам человека, однако, как он сам говорил, с декабря 2021 у него так и не было возможности поговорить с президентом, хотя Путин обещал с ним встретиться.
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