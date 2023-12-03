На канале Собчак опубликован фильм Сокурова, прокат которого запрещён

На ютьюб-канале журналистки Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" в воскресенье был опубликован фильм режиссёра Александра Сокурова "Сказка", котому ранее министерство культуры отказало в прокатном удостоверении.

Как написала Собчак в своём телеграм-канале, её издание "Осторожно, медиа" 19 ноября устроило в Москве закрытый показ фильма "Сказка" и дискуссию о фильме. Обсуждение фильма с участием самого Сокурова также опубликовано на ютьюб-канале Собчак, в нём принимают участие Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Юрий Сапрыкин, режиссёр Андрей Смирнов, бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова, режиссёр и супруг Собчак Константин Богомолов и другие.

Главные герои фильма — Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения этих персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей. По словам Муратова, в фильме показали "подсознание диктаторов", у которых нет "никакого раскаяния" из-за смертей погибших по их вине людей. Не говоря прямым текстом о современной России, Муратов сказал: "Когда сильная власть заставляет власть за неё умирать, она не позволяет стране стать любимой".

"Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определённые законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно", — пишет Собчак в своём телеграм-канале.

Премьера "Сказки" состоялась 6 августа 2023 года на кинофестивале в Локарно. Сокуров заявлял, что эта картина станет его последней. Как пишет в воскресенье "Коммерсантъ", режиссёр подтвердил это, заявив, что его карьера завершилась "из-за данного запрета, отказа в прокате". "Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России", - сказал Сокуров изданию News.ru . "Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?" — такие слова Сокурова приводит РБК