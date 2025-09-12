На канатной дороге на Эльбрус произошла авария, погибли 3 человека

На склоне высочайшей российской вершины Эльбрус в республике Кабардино-Балкария 12 сентября произошла авария на однокресельной канатной дороге, есть погибшие, сообщает "Настоящее Время".

Об аварии сообщил глава республики Казбек Коков. Он рассказал, что погибли два человека (ТАСС уточняет, что это были местный житель и туристка), позже число погибших выросло до трёх.

Еще около четырёх десятков человек, которые находились в этот момент в креслах канатной дороги, спасателям удалось снять. В минздраве Кабардино-Балкарии заявили о девяти пострадавших.

Коков назвал причиной аварии "инцидент с тросом подъёмника": по предварительной версии, металлический трос сошёл с ролика одной из опор. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Канатная дорога Мир — Гарабаши была введена в эксплуатацию в 1981 году и обладает пропускной способностью 200 человек в час, отмечает РБК. Станция Гарабаши является самой высокой точкой Эльбруса, до которой можно добраться по канатной дороге. Она расположена на южном склоне горы на высоте 3847 метров над уровнем моря.