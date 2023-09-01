На Кипре по запросу США арестован россиянин

На Кипре по запросу США арестован 33-летний Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Петрова в соединённых штатах обвиняют в поставках в Россию в нарушение санкционного режима произвёденной в США микроэлектроники, которая применяется при производстве ракет, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и средств связи. В сообщении подчёркивается, что они могут использоваться Россией в ходе войны в Украине.

В сообщении Минюста говорится, что Петров был арестован 26 августа. Известно об этом стало 31 августа.

Россиянину в США предъявлено сразу несколько обвинений, в частности в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег. Как утверждается, Петров, который жил в России и на Кипре, с февраля 2022 года, когда были введены санкции в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину, по август 2023-го закупил у американских компаний большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое, как указано на сайте компании, поставляет продукцию оборонно-промышленным предприятиям. При этом Петров и два его сообщника, тоже россияне, имена которых не названы, использовали подставные юрлица, зарегистрированные в третьих странах. В общей сложности у американских дистрибуторов был закуплен товар на сумму более 225 тысяч долларов.

"Те, кто обходит наши ограничения экспортного контроля, чтобы поддержать жестокую военную машину Путина, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, курирующий вопросы экспортного контроля.

Соединённые Штаты будут добиваться экстрадиции Петрова, чтобы он предстал перед судом в США. Там ему грозят длительные сроки заключения.

Посольство России на Кипре заявило, что "проверяет информацию" об аресте россиянина.