В Германии арестован обвиняемый в поставках электроники России

Федеральный суд Германии вынес приказ об аресте гражданина ФРГ и России Вальдемара В. (фамилия не разглашается). Владельца фирмы по торговле и производству электронных запчастей из земли Баден-Вюртемберг обвиняют в нарушении Закона о внешнеэкономических связях из-за поставок продукции одному из российских оборонных предприятий в период с 2020 по 2023 годы.



По данным федеральной прокуратуры, запчасти предназначались для производства беспилотника "Орлан 10".

Принадлежащая обвиняемому фирма импортировала электронные запчасти из третьих стран в Германию, а затем переправляла их двум российским посредникам. Через них товары поступали на оборонное предприятие в России. После начала полномасштабной войны в Украине экспорт вёлся через Дубай и Литву.

Общая стоимость вывезенной техники составила 714 тысяч евро.

США и страны Запада подозревают ряд стран, включая государства Центральной Азии, в поставках России продукции двойного назначения. Против нескольких из них введены санкции.

По последним данным, почти 70% компонентов для беспилотников приходит в Россию из Китая. На долю Турции и Объединенных Арабских Эмиратов приходится 5% и 2% компонентов соответственно.

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