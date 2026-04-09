В отношении комика и продюсера Семена Слепакова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента", сообщила прокуратура Москвы.
В ведомстве отметили, что в течение года Слепакова дважды привлекли к административной ответственности за то, что он распространил в одной из соцсетей материалы без маркировки "иноагента" – речь идет о постах в Telegram.
- Минюст России включил Слепакова в реестр "иноагентов" в апреле 2023 года. В ведомстве утверждают, что он получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны в Украине и "формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом", а также "негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".