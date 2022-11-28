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На конференции СИТЕС взяли под защиту рекордные 500 диких видов

Стеклянная лягушка

На конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) приняли меры по защите более 500 видов животных и деревьев. Это рекорд, сообщают организаторы форума.

Учитывая основные угрозы для диких растений и животных – потерю среды обитания, изменение климата и чрезмерную эксплуатацию, СИТЕС стремится преодолеть кризис биоразнообразия с помощью контроля международной торговли.

"Торговля лежит в основе благосостояния человека, но нам необходимо исправить наши отношения с природой", – сказала Генеральный секретарь СИТЕС Ивонна Хигуэро. Она подчеркнула, что принятые на конференции решения направлены на регуляцию торговли, чтобы она не угрожала существованию дикой природы.

В списки, которые уже включают более 38 тысяч диких видов, добавили почти сто видов акул и скатов, 50 видов черепах, несколько видов птиц, 150 видов деревьев, а также 160 видов земноводных, в том числе стеклянных лягушек – их вылавливают и продают как домашних питомцев из-за их полупрозрачной кожи.

Кроме того, участники конференции отклонили предложение возобновить торговлю слоновой костью. Она запрещена с 1989 года.

Некоторые страны Африки остались недовольны тем, что в список не добавили бегемотов – противники идеи заявили, что торговля бегемотами якобы "не является фактором сокращения их численности". Также экологи отметили, что необходимо усилить защиту носорогов, слонов и леопардов.

  • Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, действует с 1975 года. Её подписали более 200 стран, включая Россию. Конференции сторон проводятся каждые три года.
  • Работу Конвенции отмечали за помощь в пресечении незаконной торговли слоновой костью, рогами носорога, китами и морскими черепахами.

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