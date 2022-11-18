Зоозащитники объявили конкурс на $1 млн по поиску альтернативы шерсти

Крупнейшая в мире организация по защите прав животных Peta объявила конкурс на разработку веганской альтернативы шерсти. Победитель получит миллион долларов.

Зоозащитники решили поддержать создание новых материалов по этическим и экологическим причинам.

Сейчас, пишут организаторы конкурса, с овцами обращаются как с машинами по производству шерсти, хотя животные тоже испытывают боль, страх и одиночество, как и люди. С 2014 года Peta зафиксировала жестокое обращение с овцами на 117 предприятиях шерстяной промышленности в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке. Зоозащитники опубликовали 15 видео, на которых работники ферм бьют, пинают и калечат испуганных овец.

Также выращиваемые в промышленных масштабах овцы производят большое количество метана – парникового газа, влияющего на ускорение глобального потепления, и навоза. Помимо этого, химикат для избавления овец от паразитов может попасть в воду и убить рыб.

Организаторы конкурса ожидают получить образцы материалов, напоминающих овечью шерсть по своей текстуре, функциональности и внешнему виду. При этом ткань должна быть биоразлагаемой или годной для переработки. "От цветов и фруктов до конопли и соевых бобов – возможности для создания одежды и аксессуаров не из животных безграничны", – говорит представительница Peta в Европе Мими Бехечи.

В мире уже есть несколько альтернатив шерсти: бамбук, тенсел из эвкалипта, Nullarbor из кокосовых отходов и Woocoa из ферментированных волокон конопли и кокоса.

Согласно правилам конкурса, денежный приз получит первый участник, который предоставит образец альтернативы шерсти и его разработку возьмёт в производство крупный мировой бренд одежды. Принять участие в конкурсе может любой человек или небольшая компания.