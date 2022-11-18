Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зоозащитники объявили конкурс на $1 млн по поиску альтернативы шерсти

Крупнейшая в мире организация по защите прав животных Peta объявила конкурс на разработку веганской альтернативы шерсти. Победитель получит миллион долларов.

Зоозащитники решили поддержать создание новых материалов по этическим и экологическим причинам.

Сейчас, пишут организаторы конкурса, с овцами обращаются как с машинами по производству шерсти, хотя животные тоже испытывают боль, страх и одиночество, как и люди. С 2014 года Peta зафиксировала жестокое обращение с овцами на 117 предприятиях шерстяной промышленности в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке. Зоозащитники опубликовали 15 видео, на которых работники ферм бьют, пинают и калечат испуганных овец.

Также выращиваемые в промышленных масштабах овцы производят большое количество метана – парникового газа, влияющего на ускорение глобального потепления, и навоза. Помимо этого, химикат для избавления овец от паразитов может попасть в воду и убить рыб.

Организаторы конкурса ожидают получить образцы материалов, напоминающих овечью шерсть по своей текстуре, функциональности и внешнему виду. При этом ткань должна быть биоразлагаемой или годной для переработки. "От цветов и фруктов до конопли и соевых бобов – возможности для создания одежды и аксессуаров не из животных безграничны", – говорит представительница Peta в Европе Мими Бехечи.

В мире уже есть несколько альтернатив шерсти: бамбук, тенсел из эвкалипта, Nullarbor из кокосовых отходов и Woocoa из ферментированных волокон конопли и кокоса.

Согласно правилам конкурса, денежный приз получит первый участник, который предоставит образец альтернативы шерсти и его разработку возьмёт в производство крупный мировой бренд одежды. Принять участие в конкурсе может любой человек или небольшая компания.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG