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На конференции в Лугано обещают 750 млрд евро на восстановление Украины

На конференции в швейцарском городе Лугано во вторник, как ожидается, будет принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации, премьер-министр Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд.

В конференции, работа которой началась в понедельник, участвуют представители десятков стран, международных организаций и частных компаний. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне по видеосвязи, назвал послевоенную реконструкцию страны "задачей для всего демократического мира".

План восстановлениясостоит из трёх частей - масштабной гуманитарной помощи в краткосрочной перспективе, восстановления объектов инфраструктуры в среднесрочной (2023-2025) и программы экономических реформ и модернизации, рассчитанной на период до 2032 года.

Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпораций, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала, в частности, глава МИД Британии Лиз Трасс. Правовой механизм для подобной конфискации пока отсутствует.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбора средств на эти цели.

Обсуждения ведутся на фоне продолжающихся боевых действий и оккупации российскими военными значительной части украинской территории. Наибольшие разрушения отмечаются как раз в занятых российскими войсками городах, таких как Мариуполь или Северодонецк. Российские власти утверждают, что у них есть собственные программы восстановления этих городов.

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