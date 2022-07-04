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В Лугано делегации 40 стран обсуждают "план Маршалла" для Украины

Делегации не менее 40 стран, международные организации и представители бизнеса обсудят основные принципы послевоенного восстановления Украины на конференции, которая открывается в понедельник в швейцарском Лугано.

Как отмечает агентство Франс пресс, конференция не будет посвящена непосредственно сбору средств. Её участники попытаются выработать основные принципы и приоритеты восстановления, которое должно начаться еще до того, как война закончится. Речь идёт о новом "плане Маршалла" – по аналогии с программой восстановления Европы после Второй мировой войны.

Украину на конференции представляют глава правительства Денис Шмихаль, и министр иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Владимир Зеленский примет участие в форуме по видеосвязи. В числе прочих в конференции принимает участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для финансирования восстановления Украины, по данным источников Франс пресс, Европейский банк реконструкции и развития намерен создать новый фонд. В нем может быть собрано около 100 миллиардов евро от членов ЕС и других государств мира.

По подсчетам Киевской школы экономики, в стране разрушено около 45 млн кв метров площади зданий, 256 предприятий, 656 медицинских учреждений и 1177 учебных заведений. Ущерб украинской экономике эксперты школы оценили в 600 млрд долларов.

В конце мая советник президента Украины Олег Устенко заявил, что ущерб экономики страны от вторжения России уже достигает одного триллиона долларов из которых 650 миллиардов — прямые убытки.

В США и странах ЕС появляются инициативы компенсировать значительную часть этих потерь за счёт России. В частности, предлагается использовать для этого замороженные активы российского Центробанка (около 300 миллиардов долларов) , средства попавших под санкции российских бизнесменов и чиновников и вводить дополнительные налоги на покупку российских ресурсов.

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