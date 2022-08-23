На Константина Янкаускаса составили протокол о "дискредитации" армии

На московского муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса завели административное дело по статье о дискредитации армии из-за его поста, в котором он процитировал молитву Папы римского о мире и прекращении войны в Украине. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

Янкаускас опубликовал пост 14 марта. По его словам, это "настолько простые и понятные для любого верующего, да и просто для любого человека слова", что он процитировал их целиком. "Как может молитва о мире и жизни кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным", — прокомментировал дело сам Янкаускас, добавив, что не понимает, о чём "вообще говорить на суде".

В молитве, которую опубликовал Янкаускас и из-за которой политика ждёт суд , Папа римский Франциск сказал : "Братья и сестры! Мы только что молились Пресвятой Деве Марии. На этой неделе город, носящий ее имя, Мариуполь, стал городом-мучеником раздирающей душу войны, которая изнуряет Украину. С болью в сердце я присоединяю свой голос к голосу обычных людей, взывающих к прекращению войны. Во имя Бога, да будет услышан вопль страждущих, да будет положен конец бомбардировкам и атакам!", — говорил 13 марта Папа римский.

Заседание по делу Янкаускаса назначено на 26 августа в Зюзинском районном суде.

По данным проекта "Сетевые свободы", на конец июля, полиция составила более 3300 протоколов по статье о дискредитации российской армии.