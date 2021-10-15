Против журналиста в Краснодаре возобновили дело о "нежелательной организации"

Суд в Краснодаре возобновил по ходатайству следствия уголовное дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией" в отношении журналиста проекта "Протокол" Александра Савельева. Об этом сообщил его адвокат Александр Аванесян.

Поводом для возобновления производства стало интервью журналиста с Яной Антоновой - бывшим координатором краснодарского отделения ликвидированной "Открытой России".

В 2018-2019 годах Савельев сотрудничал с изданием "МБХ медиа", которое Следственный комитет России счел проектом организации Open Russia, признанной в России нежелательной. В отношении него было заведено уголовно дело. Оно было прекращено в декабре 2019 года после того, как журналист добровольно прекратил сотрудничество с "нежелательной организацией". По данным источника Кавказ.Реалии, в настоящий момент Савельев находится за пределами России.

В 2017 году власти России признали "нежелательными" зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".