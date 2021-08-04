Сайты "Открытых медиа" и "МБХ медиа" заблокированы в России

Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа" не открываются у большинства провайдеров России.

"МБХ медиа" пишет, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем произошла блокировка, неизвестно, сообщает издание.

"Открытые медиа" соообщают в телеграме, что адрес сайта весён в особый список на Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош в разговоре с "Медузой" (издание признано "СМИ-иноагентом") отметила, что обычно Роскомнадзор в своих предупреждениях указывал адрес материала, к которому есть претензии. Но сейчас, по словам, Ярош, этого не произошло.

Кроме того, в России заблоктирван сайт "Правозащиты Открытки". Как и в случае с "Открытыми медиа" в уведомлении сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Проекты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита открытки" основал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он живёт за границей.

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