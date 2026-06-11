На Красной площади 12 июня впервые с 2003 года не будет концерта

В День России 12 июня в Москве впервые с 2003 года не состоится праздничный концерт на Красной площади. При этом его проведение было анонсировано, однако впоследствии стало известно, что концерт перенесли в другое место. Об этом пишет агентство Msk1.

Концерты на Красной площади проводились 12 июня ежегодно с 2003 года, после того, как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был официально переименован в "День России".

Msk1 пишет, что концерт на Красной площади под названием "В единстве народов - сила России" ранее анонсировала команда певицы Надежды Бабкиной. О концерте писали и в пабликах в поддержку певца SHAMAN. На концерте в нынешнем году, как сообщается, должны были выступить Бабкина, SHAMAN, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Олег Газманов, Григорий Лепс, Александр Буйнов и государственные ансамбли. По данным Msk1, мероприятие перенесли в культурный центр "Моссовет". При этом на телеканале "Россия 1" анонсирована трансляция 12 июня концерта из "ЦСКА Арены".

Почему концерт не состоится на Красной площади - не сообщается. Ранее опасения вызывала возможность ударов украинских беспилотников по Москве во время проведения там 9 мая парада в честь Дня победы. Парад по сравнению с предыдущими годами был сокращён по времени и прошёл без военной техники, а в его преддверии при посредничестве США стороны договорились о перемирии на три дня, причём президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, "разрешающий" провести парад.

На днях на Красной площади проходил книжный фестиваль.