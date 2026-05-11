"Парад пустых лиц". Блогеры – о торжествах 9 мая в Москве

Парад в Москве на Красной площади по случаю 81-й годовщины победы над нацистской Германией продолжался всего 45 минут. Впервые за многие годы он проходил без участия военной техники, а по сравнению с 2024 годом в нем приняли участие почти в три раза меньше пеших расчетов – 12.

В Кремле объяснили решение о неиспользовании военной техники "оперативной обстановкой". Украинские военные в последние месяцы использовали дальнобойное оружие, прежде всего беспилотники, для поражения военных целей в России, удары наносились на большие расстояния, далеко от линии фронта. Всего за несколько часов до начала парада Москве удалось договориться с Киевом о перемирии благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. (Забегая вперед, скажем, что фактически перемирие почти не соблюдалось).

Критику впоследствии вызвал приезд в Москву 9 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо (он не был на трибуне во время парада, но встречался с российским президентом Владимиром Путиным), а также участие в параде военнослужащих КНДР.

Блогеры комментировали особенности парада в этом году, а также размышляли о том, какой смысл он несет в условиях продолжающейся агрессии России против Украины.

Anna Zharova

Посмотрела "парад победы" на красной площади. Той самой, которой президент Украины своим указом сегодня фактически обеспечил безопасность от прилёта дронов.

Посмотрела как дипломированный антрополог, отложив эмоции в сторону.

И главный приговор всем действующим лицам этого спектакля – историческое забвение.

Они и сами уже не верят в собственное величие: под гимн сведённые судорогой лица, неподвижные губы, пустые взгляды. Парад пустых лиц.

А что ещё транслировать, если даже от демонстрации "величия" техники пришлось отказаться. Эти потуги вызывают чувство удовлетворения от того, как трещит по швам когда-то монолитный имперский миф.

Участниками этого ритуала, как и их главнокомандующим, движет не гордость, а страх. Страх, что "прилетит". За все! Но они продолжают послушно служить декорацией.

Сорок шесть минут парада, из которых семь – трансляция "величия" на экране.

На самом деле в записи (побоялись прямого эфира) мы наблюдаем трансляцию распада имперского мифа.

Любая система, построенная на культе смерти и страхе, рано или поздно начинает пожирать саму себя.

Сегодня "парад победы" на красной площади окончательно приобрёл статус просроченности.

Сергей Медведев

Вот это я понимаю гуманитарные соображения! Разрешить убогим пройти своим маршем в строго обозначенных координатах. Гуманно и мудро.

Хорошо бы вообще, чтобы российская армия ходила только по Красной площади, как в зоопарке. Еще можно раз в год разрешить штурмовать фанерный Рейхстаг.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026

Про проведення параду в м.Москві

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 травня 2026 року.

Александр Морозов

Ну что тут обсуждать парад 9 мая. Нечего там обсуждать. Событием был не сам парад, а то, как украинский стратком построил вокруг него очень убедительную конструкцию и в итоге если говорить о том, что обозначатся выражением "рефлексивная война" – загнал Путина в серию невыигрышных решений.

Но зачем объяснять аудитории, что это и есть главное событие парада-2026? Дело населения – проигрывать эту войну. Погружаясь не в рациональные, а в мистические основания поражения. С рациональными оно никогда не согласится. Поэтому что можно сказать в ответ на вопрос: "Почему такой жалкий парад?" – "А потому что Богородица видела, как мальчик Алешенька плакал, когда дядя, приехавший с СВО, забил ножом маму мальчика Алешеньки. Вот она и не благословила никому приезжать на парад. И танки не поехали".

Некоторые комментаторы увидели в московском параде "чекистский стиль".

Nikolay Mitrokhin

Вот эти настойчивые уверения, что Путин парадом продемонстрировал свою слабость и техники у него теперь нет, как-то не очень коррелируются с тем, что новейшие российские танки, как и прочая бронетехника исчезли с поля боя, но продолжают производиться, ремонтироваться и модернизироваться российскими танковыми и танкоремонтными заводами – о прекращении или сокращении работы которых сообщений не было. Равно как появление на поля боя новых реактивных дронов никак не связано с их демонстрацией на параде.

Проще говоря – новейшая российская техника уводится в тень, встаёт где-то на боевые позиции, но где и как, мы толком не знаем (во всяком случае в рамках доступной нам, гражданским, информации). Например, только удар ВСУ по аэродрому Шагол в Челябинской области раскрыл, что десятки новейших самолётов базируются там. И это лишь часть от постоянного выпускающихся авизаводами техники – не особо используемой на фронте, но накапливающейся в тылу.

Так что парад этот скорее прошёл в рамках "чекистских" традиций – в жанре некой "спецоперации", о значении и смысле которой узнаем позже.

Сергей Лойко

Даже ни Оруэлл, ни Войнович такое придумать не могли:

Парад вдов "героев СВО" в путинской России.

09.05.2026. г. ЧИТА

Dmitry Glukhovsky

Представьте: вы едете из Москвы на машине со скоростью в 100 километров в час – а на обочине стоят люди, взявшись за руки, цепью. Пять часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде. Пятьсот с лишним километров. До границы с Украиной. В цепи стоят 350 тысяч человек.

Это люди, убитые на войне с Украиной – и только с российской стороны. Это те убитые, имена которых известны и чьи смерти подтверждены.

Представьте, что вы можете остановиться в любом месте вашей пятичасовой поездки к украинской границе и увидеть и узнать каждого из этих людей.

Вот настоящий путинский парад 9 мая.

Поскольку среди немногочисленных иностранных гостей Москвы был в эти дни премьер-министр Словакии Роберт Фицо (хотя непосредственно на параде он не побывал), некоторые блогеры напомнили, что Словакия в годы Второй мировой войны находилась в числе союзников нацистской Германии.

Olexa Mann

…Аж до Дона дошли словацкие союзнички, вместе с вермахтом. Есть очень интересный словацкий фильм "От Татр до Азовского моря" (оригинальное название: Od Tatier po Azovské more), выпущенный в 1942 году.

Фильм документирует участие словацкой армии (в частности "Быстрой дивизии") в боевых действиях на Восточном фронте во время Второй мировой войны на стороне Третьего Рейха.

Хроника показывает победоносный путь этих "быстрых" коротышек через территорию Украины – от границ Словакии (Татры) до берегов Азовского моря. Ленту смонтировал Иван Юлиус Ковачевич (Ivan Július Kovačevič) по заказу Министерства национальной обороны Словацкой Республики. Фильм, как нетрудно догадаться, создавался как пропагандистский материал для популяризации военного похода против СССР.

На это, впрочем, нашлись возражения:

Konstantin Pakhaliuk

В этом году ничего не хочу специально писать под 9 мая – ограничусь комментариями СМИ, которые их попросят.

А в целом моя позиция не изменилась и проговорю ее и кое-какие вещи пунктирно.

1. История – это про понимание и рационализацию, а не сакральность, уважение и прочие эфемерные концепции, за которыми проглядывает авторитарное "заткнись и говори так, как я хочу".

2. Памятник – это просто памятник, груда металла, гранита и бетона, которой приписывается символическое значение. Его установка – это не сохранение памяти, уничтожение – не уничтожение памяти. Не надо формой заменять содержание.

3. Парад Победы в этом году – окончательный культ формы. Смысл любого военного парада – торжество силы. Происходящее сейчас (с интернет-шатдаунами, отсутствием техники, ограничениями для участников и пр.) – слабость.

4. С окончания войны прошел 81 год. То есть от 1945 года мы также далеки, как и жители 1864 года. Колонизация Центральной Азии, освобождение Болгарии, крестьяне с выплатами за освобождение от крепостного права, голод начала 1890-х, симфонии Чайковского, Фрейд, импрессионизм, Первая мировая и Колчак с Троцким – все это ближе к 1945-му, чем мы.

5. Ветеранов почти что не осталось, как и свидетелей. Это не наша история – это история других людей, в другом историческом контексте. Нет никакой "нашей памяти" о Второй мировой – ни русской, ни польской, ни немецкой, ни еврейской. Это постпамять, которая функционирует как набор символов, практик, дискурсов, почерпнутых из медиа, мемориалов, фильмов, научных книг. В это поле каждый волен войти или не войти, что-то осмыслить или посвятить жизнь чему-то более достойному. Хотите что-то понять? Читайте книжки и статьи хороших ученых, полемизируйте с их авторами с опорой на подобные тексты. А так в жизни есть куда более важные и приятные вещи.

6. Думаю, что единственный принцип "уважения" к истории может формулироваться просто: не лишайте других людей их истории и не присваивайте ее себе. Ни под каким предлогом. Даже если Вам очень хочется почувствовать себя "наследником Победы" или "наследником жертв Холокоста".