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На красноярского депутата составили протокол за слова о "сдаче Херсона"

На въезде в Херсонскую область (Архивное фото)

Против депутата горсовета Красноярска от партии КПРФ Игоря Гринёва возбудили административное дело о дискредитации армии России. Об этом говорится на сайте Железнодорожного районного суда города.

Депутат в разговоре с "Проспектом мира" уточнил, что протокол на него составили за высказывание "о сдаче Херсона и оставлении людей, которые нам доверились". Административное дело возбудила прокуратура по анонимному доносу.

Дело Гринёва поступило в суд 31 марта. Дата его рассмотрения пока не назначена.

В марте 2023 года у Игоря Гринёва случился конфликт с коллегой-единороссом Вячеславом Дюковым. В одном из интервью коммунист рассказал, что во время работы в больнице скорой помощи из-за политического давления его перевели из нейрохирургов в санитары.

Дюков получил ответ из медучреждения, согласно которому Гринёва уволили с должности из-за непродленной аккредитации в федеральном регистре медработников. Единоросс написал в соцсетях, что "показушная лживая позиция жертвы политических репрессий совсем не красит" Гринёва.

  • "Сдача Херсона", о которой говорил Гринёв — это отступление российских войск в ноябре 2022 года из ранее оккупированного ими города. Российские военные объяснили такое решение трудностями снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра.
  • Херсон был занят российскими войсками в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Позднее Россия объявила об аннексии города и Херсонской области. По российской Конституции, это один из 89 регионов страны. Никто в мире, кроме КНДР, этого не признаёт.

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