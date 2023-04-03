На красноярского депутата составили протокол за слова о "сдаче Херсона"

Против депутата горсовета Красноярска от партии КПРФ Игоря Гринёва возбудили административное дело о дискредитации армии России. Об этом говорится на сайте Железнодорожного районного суда города.

Депутат в разговоре с "Проспектом мира" уточнил, что протокол на него составили за высказывание "о сдаче Херсона и оставлении людей, которые нам доверились". Административное дело возбудила прокуратура по анонимному доносу.

Дело Гринёва поступило в суд 31 марта. Дата его рассмотрения пока не назначена.

В марте 2023 года у Игоря Гринёва случился конфликт с коллегой-единороссом Вячеславом Дюковым. В одном из интервью коммунист рассказал, что во время работы в больнице скорой помощи из-за политического давления его перевели из нейрохирургов в санитары.

Дюков получил ответ из медучреждения, согласно которому Гринёва уволили с должности из-за непродленной аккредитации в федеральном регистре медработников. Единоросс написал в соцсетях, что "показушная лживая позиция жертвы политических репрессий совсем не красит" Гринёва.