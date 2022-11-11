Министр обороны Украины: войска РФ будут выходить из Херсона неделю

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вывод войск с правого берега Днепра и в том числе из Херсона займет у России не меньше недели. Об этом он сообщил в четверг вечером в интервью агентству Reuters.

По словам Резникова, у России в Херсонской области - 40 тысяч солдат, и значительная часть из них, как утверждает украинский министр, находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

"Это сложно - вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум", - сказал Резников, оговорившись, что предсказывать действия россиян не берется.

Эксперты Американского института изучения войны (ISW) также считают, что "российское отступление займет еще некоторое время, и по всей Херсонской области будут продолжаться бои".

В украинском оперативном командовании "Юг", в зоне ответственности которого находится Херсонская область, сообщили в ночь на 11 ноября, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции украинских военных на правом.

ВСУ во время активных операций крайне скупо рассказывают о происходящем. Единственным указанием на наступательную операцию украинских военных в Херсонской области можно считать сообщение о том, что "силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу", а российские войска "экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы, и пытаются спастись бегством".

В ночь на пятницу появились многочисленные сообщения как украинских, так и российских источников о ракетных и артиллерийских ударах украинской армии по российским военным, пытающимся переправиться через Днепр, в том числе около Херсона и Новой Каховки. Кроме того, российские СМИ сообщают со ссылкой на военкоров, что в Херсонской области взрывом якобы полностью уничтожены Антоновский мост через Днепр и расположенный рядом железнодорожный мост.

Издание Readovka распространило сделанную с дрона фотографию взорванного железнодорожного моста.

Подтверждений подрыва Антоновского моста пока нет.

Вечером 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины освобожден 41 населенный пункт. За какое время их освободили, Зеленский не уточнил. Согласно сводке Генштаба ВСУ, за 9 ноября на Херсонском направлении освободили 12 населенных пунктов. Важнейший на данный момент город региона, вернувшийся под контроль Украины, - Снигирёвка в Николаевской области. Город был важным опорным пунктом российской армии, поскольку расположен на транспортном перекрестке и по сути открывает путь на Херсон. Он находился под российской оккупацией с 19 марта.