На Крымском мосту произошёл взрыв. Есть жертвы. Движение остановлено

На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник произошли взрывы. Движение остановлено. Сообщается о двух погибших.
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов написал , что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края".
Перед этим паблик "Новости Керчь Крым Россия" в ВКонтакте сообщил о двух взрывах с интервалом в 15 минут, которые были слышны в разных районах Керчи. После этого водителей, находившихся на Крымском мосту, развернули и отправили на безопасное расстояние.
Издание Readovka сообщило, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора рухнула, а два пролета обрушились. Близкий к ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone утверждает, что по мосту были нанесены два удара.
Один пролет Крымского моста сошёл с опоры, еще один был поврежден. Подтверждающие это фотографии публикует Baza.
Министерство транспорта России заявило, что в результате чрезвычайного происшествия повреждено дорожное полотно, но "сами конструкции пролетов находятся на своих опорах". Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Движение железнодорожного транспорта власти обещают восстановить до 9 утра.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая вместе с ними в машине дочь получила ранения средней тяжести. По данным Mash, 14-летняя девочка в реанимации.
Автомобилистам предлагают "альтернативный маршрут" в аннексированный Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
Власти до сих пор официально не сообщили о том, что именно случилось на мосту.
Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов от комментариев отказался, процитировав своего начальника Кирилла Буданова: "Крымский мост – конструкция там излишняя".
Крымский мост протяженностью 19 км открыли в 2018 году. Он соединяет Крснодарский край России и аннексированный Крым. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, по официальной версии, взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Несколько человек погибли. После этого движение грузовых автомобилей по мосту было запрещено.
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