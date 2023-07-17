На Крымском мосту произошёл взрыв. Есть жертвы. Движение остановлено

На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник произошли взрывы. Движение остановлено. Сообщается о двух погибших.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов написал , что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края".

Перед этим паблик "Новости Керчь Крым Россия" в ВКонтакте сообщил о двух взрывах с интервалом в 15 минут, которые были слышны в разных районах Керчи. После этого водителей, находившихся на Крымском мосту, развернули и отправили на безопасное расстояние.

Издание Readovka сообщило, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора рухнула, а два пролета обрушились. Близкий к ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone утверждает, что по мосту были нанесены два удара.

Один пролет Крымского моста сошёл с опоры, еще один был поврежден. Подтверждающие это фотографии публикует Baza.

Министерство транспорта России заявило, что в результате чрезвычайного происшествия повреждено дорожное полотно, но "сами конструкции пролетов находятся на своих опорах". Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Движение железнодорожного транспорта власти обещают восстановить до 9 утра.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая вместе с ними в машине дочь получила ранения средней тяжести. По данным Mash, 14-летняя девочка в реанимации.

Автомобилистам предлагают "альтернативный маршрут" в аннексированный Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Власти до сих пор официально не сообщили о том, что именно случилось на мосту.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов от комментариев отказался, процитировав своего начальника Кирилла Буданова: "Крымский мост – конструкция там излишняя".

Крымский мост протяженностью 19 км открыли в 2018 году. Он соединяет Крснодарский край России и аннексированный Крым. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, по официальной версии, взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Несколько человек погибли. После этого движение грузовых автомобилей по мосту было запрещено.