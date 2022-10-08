На Крымском мосту произошёл взрыв

Утром на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв. Об этом сообщает портал Kerch.fm. Фото и видео пожара публикуют местные жители.
Взрыв произошёл в 6 утра. Дорога в огне, пламенем охвачен грузовой поезд, пишет Kerch.fm. РИА "Новости" со ссылкой на местные "власти" сообщает, что горит цистерна с топливом, движение по мосту остановлено, его судоходные арки не повреждены. Судоходство на Керченском проливе не останавливалось, для автомобилей готовится паромная переправа.
На этом видео видно, что огонь охватил поезд и обвалилась часть дорожного полотна.
ФГУП "Крымская железная дорога" утверждает, что "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда" – причины происшествия устанавливаются.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков добавил, что пожар сейчас тушат, у моста для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева. "О причинах и последствиях говорить рано", – написал он.
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