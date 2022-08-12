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На Кубани ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с большегрузом

Ракетный комплекс "Искандер"

На федеральной трассе в Краснодарском крае столкнулись ракетный комплекс "Искандер" и большегруз "Камаз". В ДТП пострадали люди, об их состоянии неизвестно.

"Камаз" перевозил пятилитровые бутыли с водой. При ДТП груз вылетел на дорогу, а сам автомобиль развернуло – он съехал в кювет. В результате столкновения в транспортных средствах зажало людей, сообщает портал "Город Армавир". Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. Также будет определена степень вины водителей.

Минобороны России пока не прокомментировало аварию.

  • Как сообщают Кавказ.Реалии, в прошлом году в Ставропольском крае столкнулись бронетранспортёр Росгвардии и пассажирская маршрутка. Два человека погибли.
  • В 2020 году в Северной Осетии бронетранспортёр протаранил автомобиль. Пострадали пять человек.
  • Россия использует ракетные комплексы "Искандер" для ударов по территории Украины. Это оружие – одно из самых мощных в российском арсенале.

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