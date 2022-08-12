На Кубани ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с большегрузом

На федеральной трассе в Краснодарском крае столкнулись ракетный комплекс "Искандер" и большегруз "Камаз". В ДТП пострадали люди, об их состоянии неизвестно.
"Камаз" перевозил пятилитровые бутыли с водой. При ДТП груз вылетел на дорогу, а сам автомобиль развернуло – он съехал в кювет. В результате столкновения в транспортных средствах зажало людей, сообщает портал "Город Армавир". Их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются. Также будет определена степень вины водителей.
Минобороны России пока не прокомментировало аварию.
- Как сообщают Кавказ.Реалии, в прошлом году в Ставропольском крае столкнулись бронетранспортёр Росгвардии и пассажирская маршрутка. Два человека погибли.
- В 2020 году в Северной Осетии бронетранспортёр протаранил автомобиль. Пострадали пять человек.
- Россия использует ракетные комплексы "Искандер" для ударов по территории Украины. Это оружие – одно из самых мощных в российском арсенале.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.