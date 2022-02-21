На Кубани у бюджетников собирают деньги для эвакуированных из Донбасса

Представители медицинских учреждений Ейского района в Краснодарском крае сообщили о "добровольно-принудительном" сборе однодневного заработка в пользу людей, эвакуированных с территорий под контролем так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом Кавказ.Реалии рассказал председатель местного отделения партии "Яблоко" и экс-депутат районного совета Александр Коровайный.
По его словам, ему прислали ссылку на чат сотрудников одного из медицинских учреждений района, где люди возмущаются, что при зарплате в 15 тысяч, "которой уже ни на что не хватает, надо еще отдавать деньги беженцам", - сказал Коровайный. Он добавил, что сообщение о перечислении однодневного заработка поступило от начальства, "но в утвердительной форме, людям не оставили выбора".
Коровайный подчеркнул, что многие жители Краснодарского края готовы поделиться с эвакуированными продуктами и вещами, некоторые – принять их у себя, но это не должно навязываться в административном порядке. "Что-то наши олигархи не спешат жертвовать на помощь беженцам. Зато у самых малоимущих собирают копейки", - подытожил политик.
Сообщение о необходимости сделать пожертвование также распространяется среди учителей школ Ейска.
О готовности принимать людей, вывезенных из подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий Донбасса заявляют и власти ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщает Сибирь.Реалии. В социальных сетях появились комментарии недовольных местных жителей. "Сами в нищете живем", - написала жительница Амурской области. "Понял, квартиру, которая бы пошла мне из-за сноса аварийного дома, пойдёт беженцам", - прокомментировал пользователь распоряжение губернатора Еврейской автономной области.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратится к предприятиям региона с просьбой предложить работу эвакуированным из Донбасса и помочь им с проживанием. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По 300-400 человек готовы принять власти Мурманской, Архангельской, Калининградской и Ленинградской областей.
18 февраля пророссийские сепаратисты в Донецкой и Луганской областях Украины объявили об эвакуации населения с подконтрольных им территорий в Россию. Они объяснили это планами Киева начать наступление в Донбассе. Украинские власти это отрицают.
Как сообщил сегодня исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, в российские регионы прибыли более 61 тысячи жителей Донбасса, передает ТАСС. По его словам, за сутки из Ростовской области, куда прибывают эвакуированные люди, отправили девять поездов в другие регионы России. Каждому эвакуированному по поручению Владимира Путина выплатят по 10 тысяч рублей.
Шесть регионов России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эвакуации, это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Ещё в нескольких регионах введен режим повышенной готовности.
Ранее глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что, по его мнению, число эвакуированных может достигнуть нескольких сотен тысяч человек.
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