Операция "Демонстрация". Что в реальности происходит в Донбассе и Ростове

Первый поезд с беженцами из "ДНР" прибыл в Воронежскую область. В нем предположительно находятся 500 человек. Но многих вывозили на обычных автобусах. Оперативно вызвались принять людей из Донбасса, как заявили российские чиновники разного уровня, то ли семь, то ли двадцать шесть российских регионов. Так же совершенно оперативно президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 000 рублей всем жителям "ЛНР" и "ДНР", которые временно уедут в Россию.

Это главный итог нынешнего кризиса вокруг Донбасса.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки через пункты пропуска "границу пересекло более 30 тысяч граждан "ЛНР" и "ДНР". Корреспондент Радио Свобода в Донецке не заметил у местного населения желания уезжать в Россию. Те же, кто решился уехать, рассказали корреспонденту РС в Ростовской области, что главным их мотивом были выплаты, обещанные Владимиром Путиным.

10 тысяч рублей государственной помощи и уже обещанные подарочные ноутбуки для детей – это очень серьезные средства для местного населения. Средний и наиболее массовый размер пенсии здесь после январского повышения составляет 7884 рубля, зарплата медицинской сестры только чуть больше госпомощи России. Кроме того, в России обещают "размещение в санаториях", а на окраинах Донецка действительно второй день громко звучит артиллерия и минометы. Жертв нет, но такой канонады тут не слышали очень давно.

Что происходит в Донецке

Соседняя с Донецкой и Луганской областями Украины Ростовская область объявила о введении режима чрезвычайной ситуации с 19 февраля. Как стало известно корреспонденту РС в правительстве Ростовской области, информацию о грядущей массовой эвакуации мирного населения из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей довели до губернатора региона за полтора часа до соответствующих выступлений глав "ЛНР" и "ДНР". Такой же неподготовленной оказалась и вся административная вертикаль самопровозглашенных республик. Кроме военных: силовиков перевели на казарменное положение с 16 февраля, и командиры активно стали "обрабатывать" их на предмет скорого боевого Армагеддона. Бойцы с 17 февраля массово и искренне звонят домой, призывая семьи эвакуироваться.

На передовой сил не хватает, объявлена всеобщая мобилизация неподготовленных к ведению боевых действий мужчин, которая по многим причинам не решит возникшую проблему. Прорехи сейчас латают старыми методами – переведены на казарменное положение курсанты Донецкой академии внутренних дел МВД (бывший Донецкий институт внутренних дел, где в довоенные времена учились Александр Захарченко и нынешний "министр МВД "ДНР" Алексей Дикий). Сводные подразделения старших курсов с автоматами в руках 19 февраля выехали в окопы под Еленовку.

Главное слабое звено после внезапно начавшегося 17 февраля обострения на линии соприкосновения – это местные жители. После объявленной эвакуации населения из "ДНР" и "ЛНР" и энергичной реакции на это России немногие хотят ехать. К тому же немногие пойдут добровольно воевать. В своей массе в Донецке, Макеевке и Горловке остались те, кто в свое время приняли решение остаться в своих домах любой ценой, пережили обстрелы, обострения и повторяющиеся иногда каждый месяц информационные кампании разной сложности и интенсивности о грядущих "больших" или "решительных" наступлениях ВСУ. Вся эта атмосфера создавалась как силами местных пропагандистов, так и с привлечением, как прошлой зимой, "тяжелой артиллерии" из Москвы в лице Соловьева – Киселева – Скабеевой. Пропаганда скорой "большой войны" шла двумя волнами весь 2021 год – и ничего не сбылось.

Кроме того, жители неподконтрольных Украине регионов все военные годы наблюдали, что происходит с домами бежавших – их, если они остаются без хозяев, как правило, грабят, а благотворительные фонды не восстанавливают при повреждении. Ну и, главное, люди слышали тишину вокруг на протяжении почти двух месяцев, последнее рождественское перемирие оказалось самым эффективным за всю войну, у вооруженных сил Украины 19 февраля трагически оборвался период в 37 дней без потерь.

Вторым отягощающим задачу пропагандистов моментом в Донецке была и есть репутация Дениса Пушилина. Глава "ДНР" не пользуется никаким авторитетом у населения, его часто называют местным прозвищем "Чепушилин", подчеркивая несерьезность его заявлений, особенно военных: общеизвестно, что Денис Пушилин не имеет никакого влияния на силовой блок и управление тяжелой промышленностью в своем "государстве". За Пушилиным закрепился прочный информационный шлейф в виде довоенного руководства небольшой киевской сетью агитаторов финансовой пирамиды МММ. Пушилин убежал из Донецка в Москву, где жил с июня по октябрь 2014 года – он фактически пропустил все наиболее тяжкие для "ДНР" военные месяцы, никогда и нигде в 2014–15 годах не появлялся в военной форме, не воевал и даже не отрабатывал роль "волонтера", чтобы помочь армии. Общеизвестно также, что его бегство связано с двумя громкими покушениями на его помощника и охрану, что было связано с борьбой за контроль над потоками гуманитарной помощи из России.

Как принимали беженцев: в поселке Красный Десант мест не хватило

Массовая эвакуация беженцев из украинских городов застала власти приграничных российских населенных пунктов врасплох. Наспех оборудованные для размещения людей лагеря для детского отдыха не были готовы, скопилась многокилометровая пробка из автобусов и машин, в которых сидели по много часов люди, теряя сознание от усталости и голода.

В небольшим прибрежном поселке Красный Десант на берегу Таганрогского залива первые колонны появились глубокой ночью. Местные жители видели, как один за другим в поселок стали въезжать первые автобусы. У беженцев записывали паспортные данные и постепенно размещали в корпусах оздоровительного лагеря "Котлостроитель". В советское время здешние помещения использовались как пионерский лагерь, да и сейчас летом здесь по-прежнему отдыхают дети. "Там половина корпусов в очень плохом состоянии", – рассказал местный активист Александр Нанкин. Вся инфраструктура лагеря ориентирована на летний отдых, поэтому ни о каком комфортном проживании зимой речь не идет. Во время событий 2014 года сюда тоже привозили беженцев из Украины.

По словам беженки из Углегорска (она отказалась назвать свою фамилию), их семью разместили в одной комнате, а потом подселили чужого человека, что очень неудобно. В помещениях нет горячей воды. Кормить прибывших с вечера людей начали только с девяти часов утра следующего дня. Поэтому усталые и голодные люди ходили в ближайший деревенский магазин и покупали себе продукты, напитки, сигареты. Никто из местных жителей к ним не пришел.

"Такое ощущение, что люди нас боятся, все будто вымерли", – жаловалась пожилая беженка Любовь Васильева, которая безуспешно пыталась дозвониться в дверь и попроситься в туалет, потому что рядом не было даже биотуалетов. Пожилая женщина плакала от унижения и говорила, что им приходилось вместе со своими подругами слезать по ступенькам автобуса на коленях и справлять нужду.

Колонны с автобусами приезжали в Красный Десант каждую минуту. Это были обычные городские автобусы, не приспособленные для перевозки людей на большие расстояния. Детей привозили в ярко-желтых пазиках.

Очень скоро лагерь "Котлостроитель" был заполнен. По словам сотрудника МЧС, уже приняли 700 человек – больше заселять негде, все корпуса заполнились. Затем главные лагерные ворота закрыли на железный засов, потому что за ними стали скапливаться недовольные люди: их не заселяли и не отправляли в другие пункты размещения беженцев.

В каждом автобусе разыгрывалась своя драма. Люди сидели, ждали и не понимали, зачем они сюда приехали и сколько времени им придется в автобусах находиться. Покидать их запретили под угрозой штрафа – невыдачи обещанных выплат в размере 10 тысяч рублей.

В нескольких автобусах ехали многодетные матери с грудными детьми. Мамы очень тяжело перенесли дорогу. Они не отдыхали с шести часов вечера прошлого дня. Одна женщина все время спрашивала, когда же их разместят и дадут хоть немного отдохнуть. Люди в этих автобусах уже были почти целые сутки и не могли понять, когда все закончится.

– Мне бы только отметиться у МЧС или еще у кого надо в этом санатории, чтобы уехать. У меня муж на машине в Ростовской области, и он за нами приедет. Но я не могу с четырьмя детьми сейчас просто так все бросить и уехать, – рассказала женщина с маленьким ребенком на руках.

– А почему вы не можете уехать сейчас?

– Мы должны обязательно отметиться. Без этого нам не дадут 10 тысяч, что Путин обещал.

Региональные власти сообщили, что готовы начать выплаты жителям из "ДНР" и "ЛНР", заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил об этом на пресс-конференции.

Самая большая проблема у беженцев возникла со связью. Телефоны у большинства прибывших были с украинскими номерами, поэтому сотовая связь на территории России не работала и сообщить родным о своем местонахождении они не могли.

– Выстрелы мы не просто слышали. Там грохот такой стоял. В дом людей, которые еще не уезжали, попал снаряд. Стреляют из автоматов, минометов. Там страшно. Это в Донецке было, в Горловке, Луганске, Амвросиевке. Не понятно, с какой стороны стреляют. Мы слышали только взрывы. И вот когда мы уже уехали, но еще была связь и можно было посмотреть в соцсетях, что в центр Донецка стали прилетать снаряды, – рассказала беженка из Макеевки, которая тоже отказалась назвать свою фамилию, узнав, что с ней общается журналист. Люди неохотно общались с представителями прессы: услышав об этом, они отворачивались и быстро уходили. Одна из беженок сказала, что им запретили общаться с "газетчиками": "Для чего нас снимать? Чтобы выложить в ютьюб? Эти блогеры всем надоели".

Вдоль ограды и по деревенской улице Красного Десанта растянулась многокилометровая пробка из автобусов, где в основном сидели женщины, дети и старики. Мужчин почти не было.

Автобусы стояли на деревенской дороге Красного Десанта почти весь день. Никто из официальных властей поселка к прибывшим не выходил, никто из волонтеров не работал, сотрудники МЧС находились внутри санатория. Перед синими железными дверьми, закрытыми изнутри на задвижку, постепенно образовалась внушительная группа людей. Они требовали от единственного полицейского немедленно их разместить или отправить обратно. Полицейский отвечал, что мест нет, никого размещать не будут. Иногда дверь открывали, пропуская на территорию санатория медиков. Но когда потребовалась медицинская помощь пожилой женщине в автобусе №27, врач пришла, посмотрела и сказала: "У меня ничего нет. Только градусник". Беженцы стали вызывать скорую помощь, которая приехала часа через четыре, когда прибывшие своими силами нашли тонометр и таблетки от давления. У многих обострилась гипертоническая болезнь от волнения и долгого сидения.

Беженцев в автобусах ничем не кормили, потому что сотрудники МЧС якобы не могли найти приборы. Ящики с провизией так и остались стоять внутри санатория. В них находились консервы со скумбрией, килькой, говяжьей тушенкой.

Беженцев, которые успели разместиться в Красном Десанте, за ворота санатория не выпускали, объясняя это тем, что внутрь могут прорваться "другие приехавшие". Снаружи полицейский с автоматом пытался оттеснить недовольных людей. Пожилой мужчина на двух деревянных костылях попытался поставить свой костыль и помешать закрыть спасительную синюю дверь, но полицейский оттеснил и его. Ситуация накалялась, и люди стали просить помощи у журналистов.

– Мы не знаем, что делать, – говорит многодетная мать Юлия Баглай из Донецка. – Нас привезли сюда и бросили. У меня четверо детей, они страшно устали. Для чего все это надо было делать?

– Моя мать Людмила Закалюжная сидит на сумках с палочкой, ей 63 года, – говорит беженка из Донецка.

Оказалось, что в каждом автобусе земляки старались держаться вместе, но на пограничном пункте пропуска всех перемешали, и между людьми стали вспыхивать ссоры из-за сумок, которые они ставили в проходе автобуса: багажных отделений не было.

Только в конце дня стало ясно, что беженцев отправят в другие населенные пункты.

Кто поедет в Ростов, Брянск и Воронеж?

– Кем нужно быть, чтобы так безумно на все это реагировать? – сетует один из чиновников среднего звена "ДНР". – Пушилин объявил эвакуацию, когда уже стемнело. В ночь ехать без мужчин с детьми и стариками в каких-то автобусах в сторону Ростова-на-Дону, в полную неизвестность, на фоне абсолютного покоя – ну кем надо быть?!

– Я не боялась совсем, вокруг и после объявления эвакуации тоже была тишина! – поясняет Татьяна, учительница из Петровского района города Донецка. – Но потом, после выступления Пушилина, включили воздушную сирену, и люди на моих глазах просто побежали мимо окон! И понеслось! Сейчас магазины вынесли просто – такого не было семь лет!

Сейчас Татьяна живет не дома, она переехала к знакомым из окраинного Петровского района подальше от войны – ближе к центру Донецка. Это ее максимальная уступка панике, которая проявляется довольно массово. Люди от звуков войны бегут чуть глубже – в другие города или на дачи. Сейчас эвакуация в Россию – это, скорее принудительная опция на работе в ситуации, когда объявление о ней и последовало вечером и перед выходными.

Триггера для запланированной паники было два: кроме мощной воздушной сирены в подъездах развесили заранее распечатанные объявления о скорой мобилизации мужчин возрастом от 18 до 55 из "ДНР". Эти объявления и метаданные записи выступлений Леонида Пасечника и Дениса Пушилина от 16 февраля – единственный показатель предварительной, но очень поверхностной подготовки кризиса. Все решалось в итоге на коленке, без проработки, и последствия большинства шагов с пятницы и до сих пор непонятны.

– Я работала у себя в детском саду, нам позвонила заведующая и сказала, что все должны снять деньги в банкоматах и решить, выезжать или нет в Россию. Вторым шагом я должна была обзвонить родителей всех своих детей, чтобы предоставить список выезжающих. У меня в группе собрались две семьи – у кого машины. К банкоматам уже выстроились очереди, но я пенсию снять успела, – рассказывает воспитатель детского сада из Донецка.

К воскресенью картина невероятной аферы по поиску casus belli для Донбасса стала более-менее понятной.

Центральный банк "ДНР" установил лимит на снятие средств с пенсионных и зарплатных карточек – 10 тысяч рублей в сутки. Продукты в магазинах можно купить, ажиотажные очереди за бензином на АЗС схлынули, больших очередей на российской границе тоже нет. Остановлены на выходные все театры, "министерство культуры" "ДНР" отменило на время все мероприятия на территории самопровозглашенной республики.

При этом в структурах ЮГМК (компания "Южный горно-металлургический комплекс" россиянина Евгения Юрченко сейчас контролирует все захваченные крупные предприятия неподконтрольных Киеву территорий Донбасса) нет никакого спущенного плана ни мобилизации, ни эвакуации.

Указом Дениса Пушилина объявлена всеобщая мобилизация, на которую смотрят с большой опаской – она предполагает и отъем транспорта и любого имущества "в целях обороны". "Не беспокойся так, ничего не будет, – при этом говорит корреспонденту Радио Свобода Андрей, пенсионер из дальнего от фронта Пролетарского района Донецка. – Нет у них людей, ресурсов даже для военного положения – только если россияне зайдут! На улицах полно автобусов, муниципальный транспорт работает, наши знакомые в одном здешнем министерстве говорят, что министр и замы его семьи не вывозят. Все спокойно, наш бар вон работает, никто его не закрывал, а то, что вояки ездят туда-сюда, так когда они не ездили?! Ничего не будет!"

Одним из сообщений для создания фона "гуманитарного кризиса" в официальных СМИ "ДНР" был текст о мобилизации всего транспорта – вывозить "всех женщин и детей" в количестве 700 тысяч человек.

– Есть четкое распоряжение, чтобы руководящий состав вывез своих родных, все руководители министерств, ведомств, администраций, общественного движения "Донецкая республика" чуть ли не под подпись должны вывезти своих женщин и детей, – объясняет источник РС в правительстве "ДНР". – Все должны эвакуироваться, каждый в пятницу должен был отчитаться о намерениях. Мы показываем реальную угрозу со стороны Украины. И тогда можно будет украинской власти начать с нами прямые переговоры.

В анонимных телеграм-каналах "ДНР" публикуют информацию якобы от "министерства государственной безопасности" "ЛНР", что украинские диверсанты хотели подорвать автомобиль под путепроводом, когда там должен был проследовать поезд, доставляющий эвакуируемых женщин и детей в Российскую Федерацию. Здесь же есть информация о "польской группе диверсантов". Не дай бог организаторы "гуманитарного кризиса" перейдут от объявлений к взрывам…