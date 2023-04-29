На Кубани власти организовали "парад детсадовцев" в форме российских войск

В городе Ейске Краснодарского края власти провели парад дошкольников под лозунгом "Мы правнуки Великой Победы". В рамках мероприятия перед трибуной промаршировали дети дошкольного возраста в военной форме, следует из публикации главы муниципального образования Ейский район Романа Бублика.
"Парад малышей проходит в этом году впервые. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год. Очень приятно, что несмотря на столь юный возраст, вы уже знаете историю нашей страны, наших самых главных героев", – обратился чиновник к малолетним детям.
На опубликованных видео дошкольники маршем проходят перед госслужащими, ветеранами и представителями дислоцированных в Ейске военных частей. На детях надета стилизованная форма различных родов войск – сухопутных, десантных, военно-морского флота и военно-воздушных сил. На груди участников "парада" была георгиевская лента.
Бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный в комментарии для сайта Кавказ.Реалии заявил, что за последние годы в отношении руководителей местных образовательных учреждений возбуждено несколько уголовных дел, а начальник управления образования Лидия Браун "подобными акциями пытается удержаться на месте, даже опережая посылы пропаганды".
"Законодательство прямо запрещает втягивать детей в политику, а в данном контексте речь идет именно о политике, а не патриотическом воспитании. На фоне того, что молодые парни, старшие братья этих детей, сейчас гибнут на никому не нужной войне [в Украине], наряжать их в военную форму – кощунственно. С детского сада их готовят к тому, чтобы оказаться на месте убитых военнослужащих", – считает бывший муниципальный депутат.
- В октябре 2022 года в Ейске у жилого дома рухнул российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Двое лётчиков, которые успели катапультироваться, заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По официальным данным, на месте падения самолета произошло возгорание топлива, которое привело к пожару в девятиэтажке. Погибли 15 человек.
- Изначально власти региона обещали восстановить пострадавший многоподъездный дом к маю, однако демонтаж разрушенных конструкций завершили только недавно. Когда потерявшие жилье горожане получат крышу над головой – неизвестно.
- "Парады дошкольников" организовывались в ряде российских городов и раньше, как правило они были приурочены к Дню победы - 9 мая.
- В российских школах с осени прошлого года проходят занятия "Разговоры о важном", нередко посвящённые патриотической пропаганде.
- В марте этого года депутат законодательного собрания Ростовской области Татьяна Иващенко предложила привлекать школьников к производству маскировочных сеток и окопных свечей для российской армии и делать это в обязательном порядке без согласия родителей – в рамках "общественно значимого добровольного труда".
- В октябре в третьем классе школы в станице Привольная Краснодарского края на урок "Разговоры о важном" в качестве "почетного гостя" был приглашён наёмник так называемой ЧВК "Вагнер". Несколько дней спустя – после огласки в СМИ – школа удалила со своего сайта информацию о встрече детей с наёмником.
- Депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в стране Марии Львовой-Беловой.
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