На Кубани власти организовали "парад детсадовцев" в форме российских войск

В городе Ейске Краснодарского края власти провели парад дошкольников под лозунгом "Мы правнуки Великой Победы". В рамках мероприятия перед трибуной промаршировали дети дошкольного возраста в военной форме, следует из публикации главы муниципального образования Ейский район Романа Бублика.

"Парад малышей проходит в этом году впервые. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год. Очень приятно, что несмотря на столь юный возраст, вы уже знаете историю нашей страны, наших самых главных героев", – обратился чиновник к малолетним детям.

На опубликованных видео дошкольники маршем проходят перед госслужащими, ветеранами и представителями дислоцированных в Ейске военных частей. На детях надета стилизованная форма различных родов войск – сухопутных, десантных, военно-морского флота и военно-воздушных сил. На груди участников "парада" была георгиевская лента.

Бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный в комментарии для сайта Кавказ.Реалии заявил, что за последние годы в отношении руководителей местных образовательных учреждений возбуждено несколько уголовных дел, а начальник управления образования Лидия Браун "подобными акциями пытается удержаться на месте, даже опережая посылы пропаганды".

"Законодательство прямо запрещает втягивать детей в политику, а в данном контексте речь идет именно о политике, а не патриотическом воспитании. На фоне того, что молодые парни, старшие братья этих детей, сейчас гибнут на никому не нужной войне [в Украине], наряжать их в военную форму – кощунственно. С детского сада их готовят к тому, чтобы оказаться на месте убитых военнослужащих", – считает бывший муниципальный депутат.