На Кубани ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Краснодарском крае с 11 ноября вводится обязательная вакцинация от COVID-19 людей старше 60 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Кроме того, привиться от коронавирусной инфекции обязаны люди с хроническими заболеваниями, а также работники организаций социального обслуживания.

Согласно плану вакцинации, первым компонентом следует привить граждан до 13 декабря, вторым — до 13 января.

9 ноября власти Санкт-Петербурга объявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Однако уже на следующий день в городском парламенте заявили, что вакцинация в городе остаётся добровольной, в том числе для пенсионеров. Санкций для непривившихся в законах не предусмотрены, а постановление главного санитарного врача города - это "агрессивный" способ мотивировать людей пойти привиться.

В то же время городской Роспотребнадзор обязал с 16 декабря 2021 года отстранять от работы людей старше 60 лет, которые не получили первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 года - тех, кто не прошел полный курс вакцинации.

В четверг, 11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что разрабатывает вместе с правительством России законопроекты о повсеместном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Ранее о подготовке законопроектов про обязательные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах сообщало РБК. Ожидается, что такая мера будет действовать до июня 2022 года. Это необходимо, чтобы стимулировать вакцинацию в России.