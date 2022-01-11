На Кубани завели дело из-за пощечины памятнику воинской славы

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух солдат-срочников по статье о реабилитации нацизма. Военнослужащих обвиняют по одному из пунктов статьи, который устанавливает уголовное наказание за публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества с использованием интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошёл на минувшей неделе на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ в посёлке Молькино Краснодарского края. Солдат-срочник продемонстрировал боевые приёмы на памятнике погибшим спецназовцам. На распространённом в социальных сетях ролике видно, как молодой человек в военной форме сначала дал пощечину одной из фигур монумента, затем отработал удушающий приём, а после пнул скульптуру. Снимал видео его сослуживец. За кадром слышался смех.

После общественного резонанса в воинской части организовали проверку. Как уточняет телеграм-канал Kub Mash, пощечину памятнику дал военнослужащий из Чечни по фамилии Агарагимов.