Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Кубани завели дело из-за пощечины памятнику воинской славы

Иллюстративное фото

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух солдат-срочников по статье о реабилитации нацизма. Военнослужащих обвиняют по одному из пунктов статьи, который устанавливает уголовное наказание за публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества с использованием интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошёл на минувшей неделе на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ в посёлке Молькино Краснодарского края. Солдат-срочник продемонстрировал боевые приёмы на памятнике погибшим спецназовцам. На распространённом в социальных сетях ролике видно, как молодой человек в военной форме сначала дал пощечину одной из фигур монумента, затем отработал удушающий приём, а после пнул скульптуру. Снимал видео его сослуживец. За кадром слышался смех.

После общественного резонанса в воинской части организовали проверку. Как уточняет телеграм-канал Kub Mash, пощечину памятнику дал военнослужащий из Чечни по фамилии Агарагимов.

  • Поправка об ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Кроме того, как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника войны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG