Москвич получил 4 года колонии. Он справил нужду на портрет ветерана

Суд назначил четыре года колонии общего режима 19-летнему Матвею Юферову, который справил нужду на стенд с портретом одного из ныне покойных участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Юферова признали виновным по одному из пунктов статьи о реабилитации нацизма, который устанавливает уголовное наказание за оскорбление памяти ветеранов. Такие суровые приговоры по ней до сих пор не выносились.

Ранее прокуратура требовала для Юферова максимальный срок наказания, предусмотренный этой статьёй - пять лет лишения свободы.

Второкурсник РГГУ Матвей Юферов был задержан в конце ноября после того, как в инстаграм-сторис было опубликовано видео, на котором он справляет нужду на стенд с портретом ветерана. Потерпевшим по делу проходит 69-летний сын ветерана - Сергей Фролов. Он заявил, что обижен этим поступком, но не стал заявлять моральный вред, пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов"). Канал РЕН ТВ публиковал видео с извинениями Юферова после задержания.

Поправка об ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Кроме того, как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника войны.