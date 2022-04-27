На Льва Шлосберга составили второй протокол о дискредитации армии

На псковского политика и члена партии "Яблоко" Льва Шлосберга составили второй протокол по статье о дискредитации российской армии. На этот раз претензии связаны с одним из эфиров на канале "ГражданинЪ TV". Об этом Шлосберг сообщил в своем телеграм-канале.

Политик получил протокол 26 апреля. О каком конкретно эфире идет речь он не уточнил. Дата рассмотрения дела в городском суде Пскова пока не назначена.

Шлосберг отметил, что повторным правонарушение считается только в случае, если оно совершено в течение года после вступления в силу решения суда по предшествующему аналогичному делу. Решения суда по первому протоколу по аналогичной статье политик еще не получал.