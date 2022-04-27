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На Льва Шлосберга составили второй протокол о дискредитации армии

Политик Лев Шлосберг (Архивное фото)

На псковского политика и члена партии "Яблоко" Льва Шлосберга составили второй протокол по статье о дискредитации российской армии. На этот раз претензии связаны с одним из эфиров на канале "ГражданинЪ TV". Об этом Шлосберг сообщил в своем телеграм-канале.

Политик получил протокол 26 апреля. О каком конкретно эфире идет речь он не уточнил. Дата рассмотрения дела в городском суде Пскова пока не назначена.

Шлосберг отметил, что повторным правонарушение считается только в случае, если оно совершено в течение года после вступления в силу решения суда по предшествующему аналогичному делу. Решения суда по первому протоколу по аналогичной статье политик еще не получал.

  • 18 апреля суд оштрафовал политика Льва Шлосберга на 32 тысячи рублей по статье о дискредитации российской армии из-за репоста в фейсбуке. Также штраф в размере 30 тысяч рублей по той же статье получила супруга политика - Жанна Шлосберг. Её оштрафовали за публикацию фотографии с плакатом, содержащим надпись "Нет войне".
  • К административной ответственности по статье о дискредитации армии России привлечены уже 10 членов "Яблока".
  • После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичное распространение заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишенке свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

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