Суд оштрафовал Льва Шлосберга по статье о "дискредитации армии"

Псковский городской суд оштрафовал политика Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 тысячи и на 30 тысяч рублей соответственно по статье о "дискредитации российской армии". Об этом сообщает Север.Реалии.

Шлосберга оштрафовали за репост видеоролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала. Его жене назначили штраф за публикацию собственной фотографии с плакатом, содержащим надпись "Нет войне". Шлосберг заявил, что ни он, ни его супруга с решением суда не согласны.

Протокол на политика и его жену полицейские составили 14 апреля. В тот день сотрудники Центра по противодействию экстремизму остановили машину, в которой находился Шлосберг, и задержали его. Политик направлялся в Москву на съезд партии "Яблоко". Он пробыл в отделении полиции несколько часов.