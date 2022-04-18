Суд оштрафовал Льва Шлосберга по статье о "дискредитации армии"

Псковский городской суд оштрафовал политика Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 тысячи и на 30 тысяч рублей соответственно по статье о "дискредитации российской армии". Об этом сообщает Север.Реалии.
Шлосберга оштрафовали за репост видеоролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала. Его жене назначили штраф за публикацию собственной фотографии с плакатом, содержащим надпись "Нет войне". Шлосберг заявил, что ни он, ни его супруга с решением суда не согласны.
Протокол на политика и его жену полицейские составили 14 апреля. В тот день сотрудники Центра по противодействию экстремизму остановили машину, в которой находился Шлосберг, и задержали его. Политик направлялся в Москву на съезд партии "Яблоко". Он пробыл в отделении полиции несколько часов.
- После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичное распространение заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишенке свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.
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