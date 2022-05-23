На марафоне в Новосибирске работали мобильные военкоматы

В Новосибирске в воскресенье во время Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" работали мобильные военкоматы для записи желающий служить по контракту. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

В течение всего дня на площади, откуда стартовал полумарафон, и где проходила регистрация бегунов и награждение, работал мобильный военкомат.

Официально в России мобилизация не объявлена, но в ряде регионов публикуются объявления о наборе добровольцев, готовых поехать в Украину. По информации правозащитников, мобильные пункты набора на контрактную службу работали 9 мая в Архангельске и Новосибирске. Издание "Верстка" сообщало, что сотрудников Московского метрополитена заставляли пройти "внеочередное медицинское обследование для последующей возможной отправки на войну в Украине". Тем, кто отказывался угрожали увольнением или уголовным делом.