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На марафоне в Новосибирске работали мобильные военкоматы

Иллюстративное фото

В Новосибирске в воскресенье во время Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" работали мобильные военкоматы для записи желающий служить по контракту. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

В течение всего дня на площади, откуда стартовал полумарафон, и где проходила регистрация бегунов и награждение, работал мобильный военкомат.

Официально в России мобилизация не объявлена, но в ряде регионов публикуются объявления о наборе добровольцев, готовых поехать в Украину. По информации правозащитников, мобильные пункты набора на контрактную службу работали 9 мая в Архангельске и Новосибирске. Издание "Верстка" сообщало, что сотрудников Московского метрополитена заставляли пройти "внеочередное медицинское обследование для последующей возможной отправки на войну в Украине". Тем, кто отказывался угрожали увольнением или уголовным делом.

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