В Госдуме предложили отменить предельный возраст службы по контракту

В Госдуму внесли законопроект об отмене верхнего возрастного порога для заключения первого военного контракта. Документ опубликован в базе Думы.

Сейчас первый военный контракт может заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет. Авторы законопроекта – председатель комитета по обороне и бывший замминистра обороны, депутат от "Единой России" Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет, отмечает РБК.

Депутаты считают, что закон позволит привлечь в армию новых специалистов "востребованных специальностей", в частности медиков и инженеров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

Законопроект внесён в Госдуму на фоне вторжения России в Украину. В мае ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Владимир Путин – на фоне сообщений о неудачах и потерях российской армии в Украине – может заявить о мобилизации. Кремль, комментируя информацию о возможной мобилизации в России, называл эти планы "неправдой" и "чушью".