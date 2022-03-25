На Марину Овсянникову завели дело о "дискредитации" военных РФ

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол по делу о "дискредитации" российский военных на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей. Согласно информации на сайте суда, судебное заседание назначено на 14 апреля. Овсянниковой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Сама Овсянникова сказала "Медузе", что рада, что это не уголовная статья, и она сможет продолжить "бороться за правду".

14 марта Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 тысяч рублей, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста.

Ранее сообщалось, что Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках действиях российских военных. Несмотря на возможность такого преследования, Овсянникова, мать двоих детей, говорила, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".

В Кремле поступок Овсянниковой назвали "хулиганством". Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.