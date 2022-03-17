Марина Овсянникова: "Мне очень страшно, но я остаюсь в России"

Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала российского телевидения, рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что в данный момент скрывается у друзей, опасается уголовного преследования, "принимает успокоительные", но тем не менее не собирается покидать Россию и принимать предложение президента Франции Микрона об убежище, поскольку является "патриотом".

"Очень беспокоюсь о своих детях - 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребёнка в Москве, но не со мной, они в безопасности", - сообщила также Овсянникова, отметив, что акция, которую она провела, стала для её родных "тяжёлым ударом", что она не чувствует поддержки от них, а сын упрекнул её в "разрушении жизни всех членов семьи".

Также Овсянникова рассказала о многочасовом допросе после того, как её задержали. По её словам, допрос вёл заместитель руководителя отдела по борьбе с экстремизмом, которому "всё время звонили его начальники". "Никто не верил, что я сама решилась на протест: все спрашивали, как я связана с Западом, кто меня надоумил", - сообщила редактор Первого канала, добавив, что пока против неё не заведено уголовное дело, однако проходит проверка.

"Мне очень страшно, но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад. Остается только говорить прямо и открыто", - резюмировала Овсянникова.

14 марта прямой эфир программы "Время" на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всём мире. В то время, как ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова, встала за спиной у Андреевой с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произнесла: "Остановите войну!" и "Нет войне!". Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине,

Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье УК РФ о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ", наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.