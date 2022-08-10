На Марину Овсянникову завели дело о фейках из‑за пикета у Кремля

Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову из-за её пикета у Кремля с плакатом "Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Утром 10 августа в доме у Овсянниковой прошёл обыск, после которого её увезли на допрос. Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов , обыск проводился по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России".

15 июля Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда она не была задержана.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей.

Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".

После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме.

В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".

8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.