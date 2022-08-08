Суд вновь оштрафовал Овсянникову по делу о дискредитации армии

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой присудили ещё один штраф за дискредитацию российской армии. Взыскание в 40 тысяч рублей она получила за высказывания в соцсетях.

Протокол был составлен после её новых высказываний в соцсетях. Вину она не признала.

Дело завели из-за поста Овсянниковой в фейсбуке. Запись увидел сотрудник центра "Э", который и составил протокол, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

Защита просила вернуть дело в полицию, потому что Овсянникову неправильно известили о возбуждении дела — документы отправили по адресу, по которому она давно не живет. Сама Овсянникова рассказала, что дело появилось, когда она была за границей. Узнала она о нём от журналистов.

В конце июля экс-редактора штрафовали на 50 тысяч рублей по другому делу о дискредитации российской армии.

Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости.