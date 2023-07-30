На монументе "Родина-мать" в Киеве начали демонтировать советский герб

На монументе "Родина-мать" в Киеве в воскресенье начались работы по демонтажу герба Советского Союза. Металлический герб диаметром в несколько метров размещён на стальном щите, который на высоте в несколько десятков метров держит женская фигура, символизирующая родину.

О начале работ объявило Министерство культуры и информационной политики Украины. Украинские СМИ публикуют фотографии работ по разборке герба.

К Дню независимости Укрины - 24 августа - его должны заменить на трезубец - герб Украины.

Монумент "Родина-мать" расположен в Киеве на правом берегу Днепра, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота женской фигуры - 62 метра (с постаментом 102 метра), это самая высокая статуя на территории Украины и одна из самых высоких в мире. Она была сооружена в 1981 году, в открытии участвовал тогдашний советский лидер Леонид Брежнев.

Монумент не подпадал под принятые в Украине законы о десоветизации, многие жители Киева воспринимают его не как памятник советских времён, а как один из символов города. Однако после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину был проведён опрос о возможности замены советской символики на украинскую. 85% из 780 тысяч участников опроса проголосовали за замену герба на щите. Министерство культуры одобрило это изменение.

Директор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук на днях заявил о планах переименовать монумент - вместо "Родина-мать" он должен называться "Украина-мать" (вероятно, чтобы уйти от ассоциаций с советским контекстом, включая одноимённый мемориал в Волгограде). Официально решение об этом, однако, ещё не принято.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года власти многих украинских городов приняли решение демонтировать памятники, связанные с Россией или советским периодом истории Украины.