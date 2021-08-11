На москвичку, протестовавшую против реновации, завели уголовное дело

В отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой, залезшей накануне на дерево в знак протеста против реновации, возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает ОВД-Инфо.

По версии следствия, она действовала не одна и "вступила в преступный сговор с неустановленными лицами". При этом в материалах дела указано, что арбалет, который был у Кузьминой в руках, не является холодным оружием и может быть использован для занятий спортом и отдыха.

Утром 9 августа Ольга Кузьмина залезла на дерево, требуя прекратить стройку в Бабушкином районе по адресу улица Янтарная, 15. При себе у неё был арбалет - якобы для защиты в том случае, если её захотят насильно спустить на землю. Вечером полицейские, надев бронежилеты и щиты, залезли на дерево по пожарной лестнице и сняли Кузьмину. На следующий день суд признал её виновной в неповиновении полицейским и арестовал на шесть суток.

Во вторник в квартире у Кузьминой прошёл обыск. Сотрудники полиции забрали из дома всю технику и электронные носители. В среду мать арестованной допросили по делу о хулиганстве в качестве свидетеля.