На музыкальном фестивале в Хьюстоне произошла давка. Есть погибшие

В американском городе Хьюстон, в Техасе, произошла давка на музыкальном фестивале Astroworld. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, ещё несколько получили ранения.

Давка произошла во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта в пятницу вечером, когда толпа начала прижиматься к краю сцены. "Это вызвало панику и стало причиной травм, люди начали падать, терять сознание", - рассказал на пресс-конференции начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья. По его словам, в больницу были доставлены 17 человек, у 11 из них была зафиксирована остановка сердца.

В момент трагедии на концертной площадке NRG Park находились около 50 тысяч человек.

Рэпер Трэвис Скотт несколько раз останавливал выступление, видя фанатов, теряющих сознание рядом со сценой, отмечает местное издание Houston Chronicle. Городская полиция сейчас выясняет причину ЧП, просматривая видеозаписи с концерта, передаёт "Голос Америки".

Позднее Скотт заявил, что совершенно опустошён произошедшим, тем, что на фестивале погибли и пострадали люди. Он пообещал, что окажет полиции всё необходимое содействие.

Организаторы Astroworld отменили оставшуюся часть фестиваля, который должен был продолжиться в субботу. Власти заявили, что более 300 человек получили травмы в течение всего дня, в том числе небольшие ссадины и синяки.