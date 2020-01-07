В Иране хоронят генерала Касема Сулеймани

Тело генерала Касема Сулеймани доставили в его родной город Керман на юго-востоке Ирана. Там проходят его похороны. В траурной церемонии принимают участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.

Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.

Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону "сокрушительный ответ". Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала.