На Надеждина составили протокол из-за интервью "Медузе"

В отношении политика Бориса Надеждина, который накануне сообщил о том, что выехал из России, составлен протокол по административной статье о связи с так называемой нежелательной организацией. О деле сообщила пресс-служба московских судов. Никулинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол, обратила внимание "Медиазона".

Поводом для протокола Надеждина стало его интервью политика изданию "Медуза", которое признано в России нежелательным. Вероятно, речь идёт об интервью, опубликованном 14 июля 2026 года.

За несколько дней до этого власти объявили политика "иностранным агентом". Затем в его отношении составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за репоста видео, где показывали фото Алексея Навального. Суд назначил ему штраф. Это решение запрещает Надеждину выдвигаться на выборы в течение года, поэтому политик остановил свою кампанию по выборам в Госдуму.

В 2024 году Надеждин, в прошлом не входивший в число "несистемных" оппозиционеров, баллотировался в президенты. Его допустили до сбора подписей, но в конце концов не зарегистрировали. В ходе кампании Надеждин выступал за завершение войны против Украины.

В середине июля стало известно, что Надеждину запретили выезд из России, сославшись на долги. Как ему удалось выехать из страны, Надеждин пока не объяснял. В опубликованном накануне видео Надеждин на фоне Эйфелевой башни в Париже обещал позднее написать о своих планах. 4 августа Надеждин опубликовал пост о том, что ему из-за границы удалось зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании. Протокол он пока не комментировал.