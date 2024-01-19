На нефтебазе в Клинцах начался пожар после атаки дрона

В Брянской области в результате атаки беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в городе Клинцы. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь охватил несколько резервуаров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты МЧС России. Привлечено 13 пожарных автоцистерн, написал в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он утверждает, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории города Клинцы , который находится в 50 километрах от границы с Украиной. Беспилотник самолётного типа, как пишет губернатор, был подавлен российскими средствами РЭБ, "однако при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы". После этого начался пожар.

Ранее о сбитом беспилотнике в Брянской области сообщало Минобороны России. О повреждениях и целях атаки в сообщении не говорилось. В местных пабликах публикуют фото и видео пожара и большого столба черного дыма, который "видно со всех точек города".

Пожар засняли пассажиры поезда, который прибыл в город, кадры публикует "Осторожно, новости".

Московская железная дорога сообщила, что к тушению привлекут пожарный поезд.

Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Клинцовская нефтебаза принадлежит "Роснефти". 11 мая прошлого года она уже подвергалась атаке дрона. Другая нефтебаза в Брянске была атакована 25 апреля 2022 года.

Вчера впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину силы противовоздушной обороны перехватили беспилотник самолётного типа над Ленинградской областью. Его обломки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. О повреждениях не сообщалось.

Источник издания "Украинская правда" в спецслужбах Украины заявил, что атаку организовало Главное управление разведки украинского Минобороны. По его словам, целью была нефтебаза в Ленинградской области. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин впоследствии заявил, что беспилотник, который атаковал Санкт-Петербург в ночь на 18 января, был произведен в Украине и "попал в цель".