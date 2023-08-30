Россия подверглась массированной атаке беспилотников

В ночь на 30 августа власти шести российских регионов и аннексированного Севастополя сообщили об атаках беспилотников. Как минимум восемь из них были сбиты, утверждают они. О пострадавших не сообщалось.

В Пскове дроны атаковали аэропорт, на котором размещаются военные и гражданские самолёты. Возник пожар. По данным источника ТАСС, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество. Это может стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесённым в глубоком тылу. Псков находится приблизительно в 800 километрах от территории Украины.

По данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет. Рейсы в аэропорту отменили до четверга для оценки ущерба.

Как пишет издание "Псковская губерния", целью атаки также могла стать нефтебаза, расположенная в районе аэропорта. По другой версии, удар могли нанести по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации Бучи в 2022 году.

Позже Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Брянском и одного – в Орловской области. Однако глава региона Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА, информации о пострадавших нет. По сообщениям, один из сбитых над Брянском беспилотников упал на завод "Кремний ЭЛ", вызвав небольшой пожар.

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Брянск атаковали ещё три беспилотника, но были сбиты силами ПВО. Целью ударов, по его словам, была телебашня.

Ночью 30 августа Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Калужской области. Ближе к утру губернатор Владислав Шапша рассказал, что беспилотников было два. Один из них, по его словам, попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, начался пожар. Пострадавших нет.

В соседней Рязанской области были сбиты два беспилотника самолётного типа, заявили в Минобороны России.

В районе четырёх часов утра, по данным ведомства, над территорией Рузского района Московской области был перехвачен и потерпел крушение беспилотник самолётного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Аэропорты Москвы временно закрывались на прием и вылет самолетов, сейчас все ограничения в сняты.

Губернатор аннексированного Россией Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью силы Черноморского флота отражали атаку дронов около центральной бухты города.