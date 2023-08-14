На нефтяном месторождении в ХМАО произошёл взрыв, двое погибших

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл сильный взрыв. По сообщению канала Baza, речь идёт о Талинском месторождении недалеко от города Нягань. В Няганскую больницу доставлены четверо пострадавших с ожогами.
В результате взрыва погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Количество пострадавших - не менее пяти.
Очевидцы рассказывают, что после взрыва загорелись несколько автомобилей и окружающий лес.
Причины взрыва пока не известны.
- 30 мая в Ханты-Мансийском автономном округе уже происходил взрыв и пожар на нефтяном месторождении - в тот раз на Северо-Лабатьюганском. В МЧС сообщали, что пострадавших не было.
- За две недели до этого в ХМАО взорвался газопровод "Газпрома", в результате умер один человек и еще четверо получили серьезные ожоги.
- В ХМАО открыто более 400 месторождений нефти и газа, некоторые из них работают с середины прошлого века. В регионе добывается более половины (56%) российской нефти.
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