На нефтяном месторождении в ХМАО произошёл взрыв, двое погибших

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл сильный взрыв. По сообщению канала Baza, речь идёт о Талинском месторождении недалеко от города Нягань. В Няганскую больницу доставлены четверо пострадавших с ожогами.

В результате взрыва погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Количество пострадавших - не менее пяти.

Очевидцы рассказывают, что после взрыва загорелись несколько автомобилей и окружающий лес.

Причины взрыва пока не известны.