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На нефтяном месторождении в ХМАО произошёл взрыв, двое погибших

Иллюстративное фото

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл сильный взрыв. По сообщению канала Baza, речь идёт о Талинском месторождении недалеко от города Нягань. В Няганскую больницу доставлены четверо пострадавших с ожогами.

В результате взрыва погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Количество пострадавших - не менее пяти.

Очевидцы рассказывают, что после взрыва загорелись несколько автомобилей и окружающий лес.

Причины взрыва пока не известны.

  • 30 мая в Ханты-Мансийском автономном округе уже происходил взрыв и пожар на нефтяном месторождении - в тот раз на Северо-Лабатьюганском. В МЧС сообщали, что пострадавших не было.
  • За две недели до этого в ХМАО взорвался газопровод "Газпрома", в результате умер один человек и еще четверо получили серьезные ожоги.
  • В ХМАО открыто более 400 месторождений нефти и газа, некоторые из них работают с середины прошлого века. В регионе добывается более половины (56%) российской нефти.

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