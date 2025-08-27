На "Новое литературное обозрение" составили протокол о "пропаганде ЛГБТ"

В Пресненский районный суд Москвы поступил административный протокол по статье о "пропаганде ЛГБТ" в отношении издательства "Новое литературное обозрение", сообщает"Медиазона". Причины его составления пока не раскрываются, заседание суда не назначено.

Ранее книжные магазины Москвы и Петербурга получили письмо от издательства с просьбой убрать из продажи книгу шведского историка Пера Факснельда "Инфернальный феминизм", вышедшую в серии "Гендерные исследования". Почему было сделано такое обращение, "Новое литературное обозрение" не пояснило.

В мае независимый магазин "Подписные издания" в Петербурге оштрафовали на 800 тысяч рублей за продажу книг "Тело каждого" Оливии Лэнг и "О женщинах" и "Против интерпретации и другие эссе" Сьюзен Зонтаг, выпущенных издательством Ad Marginem.

В июне протокол по статье о "пропаганде ЛГБТ" составили на московский книжный магазин "Фаланстер". В обоих случаях основания для претензий также не были публично озвучены.