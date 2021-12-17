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На новогоднее шоу дронов в Махачкале потратят 5 млн рублей

Организация и проведение четырех новогодних шоу дронов – каждое продолжительностью по 10 минут – обойдутся бюджету столицы Дагестана в 5,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер провело муниципальное учреждение "Горзаказ" из Махачкалы. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Согласно техническому заданию тендера, победитель обязан с 28 по 31 декабря проводить на площади Ленина в Махачкале ежедневные шоу с участием беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров и дронов) общей продолжительностью не менее 10 минут. В шоу должны быть задействованы не менее 200 квадрокоптеров Geoscan Salute, изображающие стилизованные фигуры и символы.

Победителем тендера стала предприниматель Александра Рыжова из Пятигорска. Только за последние несколько месяцев она выиграла ряд госзакупок у МКУ "Управление культуры" Махачкалы на несколько миллионов рублей. В их числе проведение комплексной программы по противодействию идеологии терроризма, техническое оснащение фестиваля "Кавказ – единая семья", организация Дня города в Махачкале и празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

  • Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заплатит 696 тысяч рублей за создание документального фильма "Как я стала женой экстремиста". Победителем стала компания из Пятигорска, среди видов деятельности которой – проведение азартных игр и услуги химчистки.
  • Дагестан в 2019 году вошла в список крупнейших получателей дотаций от федерального центра. На выравнивание бюджета было выделено более 66 миллиардов рублей. В 2018 году Дагестан стал одним из 22 российских регионах, в которых треть людей имеет зарплату ниже 15 тысяч рублей.

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