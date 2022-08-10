На Новоколледж пожаловались властям за сказку "Гадкий утенок"

В Новосибирске на учредителя Новоколледжа Сергея Чернышова пожаловались в министерство образования за рассказанную на дне открытых дверей сказку "Гадкий утенок". Об этом он сам рассказал Сибирь.Реалии.

В жалобе говорится, что 27 июля Чернышов, рассказывая сказку абитуриентам, сравнил Новоколледж с белым лебедем, в которого превратился утёнок, а всю остальную систему образования – со скотным двором.

Авторы жалобы попросили проверить Чернышова и Новоколледж на "антироссийскую антигосударственную пропаганду и навязывание учащимся и абитуриентам либеральных ценностей".

"У нас много людей, для которых "либеральные ценности" – это ругательство. Для меня нет, мне не стыдно, что мы их пропогандируем", – сказал Чернышов. "Гадкий утенок" – это пример того, как система образования перевоспитывает учеников под нужды родителей или страны, пояснил он.

Ранее Сергей Чернышов требовал обсудить воздействие пропаганды на психическое состояние школьников на внеочередном заседании общественного совета при региональном министерстве образования. По его мнению, возвращение в школы "политинформации" советского типа принесет большой вред современным детям и подросткам, которые, в отличие от предыдущих поколений, имеют доступ к разным источникам информации.

С учениками, считает Чернышов, можно и нужно говорить о глубинных причинах нынешней трагедии. Ответы на вопрос, почему в XXI веке в Европе была развязана война, можно найти, изучая события Смутного времени, говорил Чернышов.