Директор новосибирского колледжа уволился после писем от МВД

Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов уволился по собственному желанию из-за разногласий с другими учредителями по поводу принципов работы и планов на будущее . Об этом Чернышов сообщил на своей странице во "Вконтакте".

В мае МВД прислало в НГОК письмо с требованием провести воспитательную беседу со студентами, задержанными во время акций протеста против российского вторжения в Украину. Но Чернышов отказался это сделать.

"Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм", - написал Чернышов на своей странице "Вконтакте".

По его словам, пять из шести отделений Новоколледжа продолжат свою работу как отдельное юрлицо, "на этот раз совершенно автономное от кого бы то ни было".