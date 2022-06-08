Директор новосибирского колледжа уволился после писем от МВД

Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов уволился по собственному желанию из-за разногласий с другими учредителями по поводу принципов работы и планов на будущее . Об этом Чернышов сообщил на своей странице во "Вконтакте".
В мае МВД прислало в НГОК письмо с требованием провести воспитательную беседу со студентами, задержанными во время акций протеста против российского вторжения в Украину. Но Чернышов отказался это сделать.
"Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм", - написал Чернышов на своей странице "Вконтакте".
По его словам, пять из шести отделений Новоколледжа продолжат свою работу как отдельное юрлицо, "на этот раз совершенно автономное от кого бы то ни было".
- Ранее – в августе 2021 года – Чернышова вызывали к следователю по особо важным делам из-за его поста в Facebook. По словам учёного, интерес вызвали слова об Александре Невском, а публикация касалась переименования площади Свердлова. Следователь сказал Чернышову, что на него составлена жалоба. Претензии связаны с якобы негативным упоминанием Ледового побоища.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину по всей России прошли акции протестов. По данным "ОВД-Инфо", в первые дни было задержано около 6 тысяч человек более чем в 70 городах России.
- В мае муниципалитеты в Новосибирской области получили методички о том, как нужно организовывать патриотические мероприятия, в частности – выстраивать школьников и студентов в виде буквы Z.
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